إنجلترا – أغلقت سوق الأسهم الأوروبية منخفضة امس وجاءت أسهم شركات السفر في مقدمة الخاسرين بفعل مخاوف من حظر على السياح البريطانيين.

وأنهى المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.6 بالمئة، فيما هبط مؤشر أسهم شركات السفر والترفيه 4.4 بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر.

ومن بين أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر “داكس” الألماني منخفضا 0.3 بالمئة في حين هبط المؤشر “فايننشال تايمز” للأسهم البريطانية 0.9 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات الطاقة 2.3 بالمئة مع هبوط أسعار النفط بفعل قفزة في الإصابات بسلالة “دلتا” في آسيا تهدد بإلحاق ضرر بالطلب على الخام.

وقالت صحيفة “تايمز” إن ألمانيا تدرس حظرا على المسافرين البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على تطعيمات، بسبب سلالة “دلتا” لفيروس كورونا واسعة الانتشار وشديدة العدوى.

وأعلنت هونغ كونغ أيضا حظرا على كل رحلات الطيران للمسافرين من المملكة المتحدة بدءا من هذا الأسبوع بسبب مخاوف مماثلة.

المصدر: “رويترز”

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