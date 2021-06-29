ألمانيا – توقعت أنثى الفيل ياشودا، من حديقة حيوان بمدينة هامبورغ الألمانية، فوز المنتخب الألماني على نظيره الإنجليزي في المباراة المقررة الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية.

وكانت توقعات ياشودا البالغة 42 عاما صائبة في خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي في مباراته الأولى بالبطولة الأوروبية، ثم فوزه على البرتغال، وتعادله مع هنغاريا، خلال دور المجموعات.

وسحبت ياشودا العلم الألماني وليس العلم الإنجليزي، من سلة وضعت أمامها في حديقة الحيوان “هاجنبيك” بمدينة هامبورغ، لترسم البسمة على وجوه العديد من المشجعين الألمان الذين حضروا لمشاهدتها.

ويلتقي منتخب ألمانيا وصيف المجموعة السادسة (مجموعة الموت)، مع نظيره الإنجليزي متصدر المجموعة الرابعة، في قمة مباريات ثمن النهائي لمسابقة “يورو 2020” الليلة الساعة السابعة حسب توقيت مكة المكرمة على ملعب “ويمبلي” في لندن.

ولعب المنتخبان الألماني والإنجليزي سويا 32 مباراة طوال التاريخ، حقق منتخب إنجلترا الفوز في 13 مباراة، مقابل 15 انتصار للألمان، في حين حسم التعادل 4 مواجهات فقط.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: “وكالات”

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