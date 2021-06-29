ليبيا – بعث “تكتل إحياء ليبيا” و”التكتل المدني الديموقراطي” رسالة إلى المبعوث الأممي يان كوبيتش بشأن تطورات الأوضاع السياسية الجارية حاليا في البلاد.

ووفقًا لنص الرسالة الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها قدم التكتلان الشكر للبعثة الأممية على مجهوداتها نحو إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية في موعدها ودعمها لمجلس النواب المنتخب والتأكيد علنا في التصريحات والإحاطة على أن إصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات هو حق أصيل للمجلس.

وثمنت الرسالة موقف البعثة حول عودة مخرجات اجتماعات لجنة الـ75 غير المنتخبة إلى مجلس النواب لتكتسب شرعيتها المبنية على الشرعية الانتخابية للمجلس مع مناشد الأخير لأن يضطلع عاجلا بمسؤولياته ويقوم بإصدار القاعدة الوقوانين في موعدها المحدد حسب خارطة الطريق.

ونبهت الرسالة لجنة الـ75 واللجنة القانونية المنبثقة عنها إلى عدم الخوض في الشؤون الدستورية والتأسيسية أو محاولة تحويل مسوداتها الاستشارية إلى إعلان دستوري بديل لأنها لجنة منتقاة غير منتخبة مشيرة إلى أن القاعدة اللازمة للانتخابات موجودة أصلا وهي مقررات لجنة فبراير عام 2014.

وأضافت الرسالة إن هذه المقررات تضمنها التعديل الدستوري السابع بالإضافة إلى قرارات وقوانين مجلس النواب ذات الصلة وخاصة القرار رقم 5 لعام 2014 الذي لا يزال ساريا وملزما بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة مع تثمين موقف البعثة والمجتمع الدولي الحازم ضد معرقلي الانتخابات والمنقلبين على نتائجها ومخربيها.

وأشادت الرسالة بمخرجات برلين 1 وخاصة الفقرة 30 منها ونصها:”ندعو مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد المخربين الليبيين في العملية السياسية تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

ونالت مخرجات برلين 2 الإشادة هي الأخرى بحسب الرسالة وخاصة الفقرة 23 منها التي تدعو لامتثال جميع الجهات الفاعلة بالعقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي وما جاء بشأن المعرقلين للعملية السياسية في القرار رقم 2510 الصادر عن المجلس.

وطالبت الرسالة البعث الأممية بمخاطبة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بتفعيل تلك البنود الخاصة بالمعرقلين بشكل عاجل لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه عرقلة أو تخريب الانتخابات أو الانقلاب على نتائجها.

وتطرقت الرسالة بأسف لتصريحات خطيرة صادرة من عدة شخصيات وهو ما يوجب حسب المعايير المنشورة تطبيق العقوبات الدولية الصارمة عليها بسبب تحريضها على عرقلة الانتخابات أو تخريبها أو الانقلاب العنيف على نتائجها ومنها تصريحات عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مصراتة عبد الرحمن السويحلي.

ووفقا للرسالة صرح السويحلي خلال ندوة حوارية متلفزة بتاريخ الـ12 من يونيو الجاري علنا بأنه يجب رفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها فيما خرج رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بتصريح عبر تطبيق “كلوب هاوس” تم نشره في الـ25 من يونيو الجاري.

وبينت الرسالة إن المشري ذكر في تصريحه وجوب استخدام القوة لرفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها فضلا عن نعمان بن عثمان الذي حرض صراحة على العنف وعلى رفض وتخريب الانتخابات في برنامج “سليمان ونعمان” على قناة ليبيا لكل الأحرار الذي يشترك فيه مع سليمان دوغة مدير تلك القناة.

وناشدت الرسالة البعثة الأممية بمعاقبة كافة المعرقلين عاجلا ورصد التصريحات والأفعال مخربة للانتخابات بشكل مستمر شاكرة إياها على حسن تعاونها ودعمها لليبيين وصولا لحقهم الأصيل في اختيار قيادتهم وممثليهم بانتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية نزيهة وشفافة مراقبة محليا وإقليميا ودوليا.

Share and Enjoy ! 0 Shares