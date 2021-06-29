سوريا – بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وفد المحامين العرب في دمشق عددا من القضايا والدور الذي يجب أن تؤديه المنظمات والنقابات للمساهمة في وضع الرؤى وخلق الحوارات حولها.

وخلال لقائه مع وفد يضم المشاركين في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي عقد في دمشق، شدد الأسد على “أهمية الدور الفكري الذي يجب أن يقوم به اتحاد المحامين العرب لتعزيز فكرة القومية العربية، عبر فتح الحوارات لمواجهة التيارات التي تروج لفقدان الانتماء والهوية” حسب ما ذكرت صحفة الرئاسة السورية، وأضافت أن الأسد اعتبر أنه “دون الهوية والانتماء تصبح فكرة القومية عبارة عن أيديولوجيا فارغة من أية مضامين”.

وأشار الأسد إلى “أهمية اللغة العربية كعامل أساسي يوحّد الشعوب العربية ومنطلق لتعزيز الفكر القومي”.

ونقلت الرئاسة السورية عن أعضاء الوفد أن “اتحاد المحامين العرب كان حريصا على عقد اجتماعه في سوريا كونها الدولة التي انبثقت منها فكرة تأسيس الاتحاد، ولأنها تقف في الصف الأول في الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومواجهة المخططات التي تستهدف المنطقة”.

وقالت إنهم أشادوا “بصمود الشعب السوري خلال السنوات العشر الماضية في مواجهة الحصار والإرهاب العسكري والاقتصادي وإصراره على مواصلة الإنتاج وإعادة بناء كل ما دمّره الإرهاب”.

يذكر أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اختتم أمس أعمال اجتماعاته في دمشق وقال في البيان الختامي إن “لسوريا الحق في إتباع كل السبل للقضاء على الإرهاب وتحرير كامل أراضيها المحتلة” وطالب البيان الحكومات العربية برفض تطبيق “قانون قيصر” المفروض على سوريا.

المصدر: RT

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