الولايات المتحدة – أكد وزراء التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” إنهم عازمون على مواصلة القتال ضد التنظيم وتهيئة الظروف لهزيمته نهائيا، وذلك من خلال جهد شامل ومنسق ومتعدد الأوجه.

والبيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أشار إلى أن الوزراء جمعيا شددوا على اعتبار حماية المدنيين أولوية لهم، مؤكدين “ضرورة الالتزام في جميع الظروف بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

وأعلن الوزراء التزامهم بـ”تعزيز التعاون عبر جميع خطوط جهود التحالف من أجل التأكد من جعل نواة داعش في العراق وسوريا وفروعها وشبكاتها حول العالم غير قادرة على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو مواصلة تهديد أوطاننا وشعوبنا ومصالحنا”.

وأشار الوزراء إلى أن حملة التعهد لعام 2021 لتحقيق الاستقرار هي وسيلة مهمة للمساعدة في الحفاظ على استعادة المناطق المحررة من داعش ومنع عودة ظهور الأخيرة”.

كما جدد التحالف إيمانه بـ”ضرورة بذل جهد جماعي شامل لتحقيق هزيمة كاملة ونهائية لتنظيم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وقد أثبت أنه أداة متماسكة ومرنة وسريعة الاستجابة استطاعت أن تحقق نجاحات ملحوظة من خلال الجهود العسكرية والسياسية وتحقيق الاستقرار والرسائل المضّادة والمالية وسبل إنفاذ القانون”.

كما أكد الوزراء عزمهم على عقد الاجتماع الوزاري القادم للتحالف العالمي بحلول يونيو 2022 وعقد اجتماع المدراء السياسيين للمجموعة المصغرة في بروكسل خريف 2021.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الأمريكية

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