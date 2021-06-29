إنجلترا – تأهلت التونسية، أُنس جابر، إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة التنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-2 و6-1 اليوم الثلاثاء.

واحتاجت جابر المصنفة 21 في البطولة إلى أقل من ساعة لتتجاوز المصنفة 60 عالميا.

وكانت المباراة مقررة أمس الاثنين قبل أن يتم إرجاؤها إلى الثلاثاء بسبب الأمطار التي أدت إلى إلغاء العديد من المباريات في اليوم الإفتتاحي للبطولة الإنجليزية العريقة.

وباتت جابر أول لاعبة عربية تحرز لقبا في بطولات رابطة المحترفات، بفوزها في نهائي بطولة برمنغهام على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4 في الـ20 من الشهر الجاري.

وسبق لجابر البالغة 26 عاما، المصنفة 24 عالميا، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، والثانية في تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

وتواجه جابر في الدور الثاني للبطولة الإنجليزية، الأمريكية المخضرمة، فينوس وليامز، البالغة 41 عاما، المصنفة 111 عالميا والمتوجة 5 مرات على العشب الإنجليزي بعد فوزها على الرومانية ميخائيلا بوزارنيسكو (المصنفة 160) بنتيجة 7-5 و4-6 و6-3.

وشاركت وليامز في مباراتها الـ90 في “غراند سلام”، علما أن بداياتها في ويمبلدون تعود إلى عام 1997 حيث تشارك للمرة الـ23 في البطولة.

وحققت فينوس، الشقيقة الأكبر لسيرينا، 10 إرسالات ساحقة لتقصي المصنفة 160.

المصدر: أ ف ب

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