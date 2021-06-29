السفير الأمريكي يكشف عن أول لقاء له بعد عودته إلى موسكو

السفير الأمريكي يكشف عن أول لقاء له بعد عودته إلى موسكو

روسيا – كشف السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان أنه التقى بمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بعد عودته إلى موسكو.

وقال السفير في حديث لقناة “دوجد” الروسية إنه قد بدأ بالعمل والتقى بمساعد الرئيس الروسي في الكرملين.

وأضاف ساليفان: “اتفقنا على أن اللقاء في جنيف (بين الرئيسين الرئيس فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن) كان مفيدا، لكنه يمثل البداية فقط لمناقشة دائرة واسعة من القضايا”.

وتابع: “كما قال الرئيس بايدن، فإنه سيكون من الواضح خلال الأشهر الـ 6 أو الـ 12 المقبلة هل سنتمكن من تحقيق أي إنجازات عملية”.

وأشار السفير إلى أن الرئيسين بحثا مسألة حصول الدبلوماسيين الأمريكيين على التأشيرات للعمل على الأراضي الروسية، وذلك لاستبدال الكوادر الروسية التي لا يمكن توظيفها للأجهزة الأمريكية حسب القوانين الروسية الجديدة. وأضاف ساليفان أن قضية التأشيرات تطلب حلا عاجلا.

ومن المتوقع أن يلتقي ساليفان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يوم الخميس المقبل.

المصدر: وكالات

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