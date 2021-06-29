الولايات المتحدة – اقترحت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تعيين بو لي، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، في منصب نائب للمدير العام للصندوق اعتبارا من 23 أغسطس 2021.

وقالت غورغييفا في رسالتها للمجلس التنفيذي للصندوق:”ينضم إلينا السيد لي حاملا خبرة طويلة في أعمال البنوك المركزية والقانون. فخلال عمله لما يزيد على 14 سنة في بنك الشعب الصيني بين عامي 2004 و2018، تقلد مجموعة متنوعة من المناصب العليا، بما في ذلك منصب رئيس إدارة الشؤون القانونية والتنظيم، ورئيس لإدارتين معنيتين بالسياسة النقدية”.

وإذا تم تأكيد التعيين، سيحل لي محل مواطنه تاو تشانغ الذي تنتهي عهدته في 20 أغسطس القادم.

المصدر: RT

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