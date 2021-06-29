ليبيا – رأى الكاتب والمحلل السياسي كامل المرعاش أن مقترحات اللجنة الاستشارية ليست نهائية حتى الآن، ولن يتم إقرارها إلا بتحقيق توافق حولها.

لمرعاش وفي مداخلة له عبر برنامج “حضة مغاربية” الذي بث عبر قناة “الغد” المصرية أمس الإثنين قال: إن اللجنة حاولت من خلال تلك المقترحات الحصول على توافق سياسي بين كافة الفصائل والقوى السياسية في ليبيا.

وعن تدشين غرفة برلمانية بجانب مجلس النواب، قال المرعاش: إن تنظيم الإخوان يرغب في خلق موطئ قدم في السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشيوخ، رغم أن ليبيا في مرحلة انتقالية.

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