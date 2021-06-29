ليبيا – نفى المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري وقوع أي هجوم على مطار الويغ العسكري بالمنطقة الجنوبية.

المسماري وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” قال: “تناولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة خبرًا كاذبًا بهجوم على مطار الويغ العسكري، وهذا خبر كاذب وعارٍ من الصحة”.

ولفت إلى أن العميد الركن محمد الخازمي ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب أكد أن كافة الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات المسلحة.

وأشار اللواء المسماري إلى ان الخازمي أوضح أن الغرض من هذه الإشاعات التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوببة وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقة الجنوببة، وأن العملية مستمرة بتعليمات ومتابعة من القائد العام المشير خليفة حفتر وغرف العمليات العسكرية المختصة.

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