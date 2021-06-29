ليبيا – شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الإثنين في الملتقى الثالث للإدارات الانتخابية العربية تحت عنوان (النظم الانتخابية في الدول العربية) عبر تقنية كونفيرانس.

المفوضية ستشارك بحسب ما ذكر مكتبها الإعلامي بورقة عمل للدكتور عبد الغني دعبوب تحت عنوان: الانتخابات والنظام الانتخابي في ليبيا.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا الملتقى يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويهدف لتعزيز تبادل الخبرات في المجال الانتخابي في الدول العربية، وتعزيز المعرفة بالشان الانتخابي في المنطقة العربية، وعلاقات التعاون بين شركاء العملية الانتخابية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares