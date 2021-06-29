ليبيا – وصفت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية بقيادة محمد المقريق فيروز النعاس ما يفعله المستشار عقيلة صالح والبرلمان بأنه ابتزاز للحكومة ومحاولة من عقيلة شخصيًا لإخضاع الحكومة تحت إمرته ومن يدور في فلكه حسب زعمها.

النعاس قالت في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “ومع غياب الحديث عن بند الميزانية العامة، فحضور رئيس الحكومة والوزراء لا معنى له، لذا أعتقد أن الشد والجذب بين البرلمان والحكومة بدأ، ما يعني زيادة المعاناة لدى المواطنين واستمرارها، ناهيك عن التحضير للانتخابات المقبلة”.

واختتمت قائلة: “والحقيقة أن النهج الذي اتبعه الدبيبة في استرضاء عقيلة وبعض من أعضاء مجلس النواب هو ما جعل البرلمان وعقيلة يمارسون عليه الابتزاز والذي من الواضح أنه لن يتوقف بل سيزداد”، وفق قولها.

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