ليبيا – علق مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقدت الإثنين برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بحضور نائبه الأول النويري إلى الثلاثاء لاستكمال الجلسة.

إيجاز إعلامي مصور صادر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن المجلس خلص خلال جلسة الإثنين لاستعراض كتابي لجنة الـ10 العسكرية المشتركة التي تطالب من خلالهما البرلمان بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية الوزارة إلا بعد التعيين.

وأضاف بليحق: إن البت في هذا الأمر سيتم الثلاثاء. في وقت تم فيه التأكيد على اعتماد الباب الأول من الميزانية على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب بشأن رفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية.

وتضمنت الجلسة مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة، وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، وكذلك قانون الحكم المحلي، واستدعاء حكومة الوحدة الوطنية للمثول أمام المجلس في جلسة الإثنين المقبل بعد اعتذارها عن جلسة الثلاثاء.

ووفقًا للإيجاز تم تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية، نظرًا لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين، والتأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل نائبي رئيس المجلس.

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