ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة على المقترح الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، معتبرًا أنه من المعلوم أنه في لجنة حوار الـ75 هناك لجنة قانونية مناط بها وضع القاعدة الدستورية، لكن ما حدث من لغط يعد بداية غير حسنة ولا تنبئ بخير بشأن خروج وثيقة من اللجنة الاستشارية والتوافق على هذه المسودة.

بن شرادة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: “الحقيقة من اتصالات الأعضاء داخل لجنة الحوار ومن اللجنة الاستشارية نفسها لم يكن هناك توافق بالأصل على هذه المسودة التي طرحت، لأن هذه المسودة يشوبها الكثير من اللغط والأخطاء، وهي كارثية بمعنى الكلمة لعدة نقاط فيها، والمقترح الذي من المفترض أن يخرج من اللجنة القانونية المنبثقة للآن لم يتم تقديمه”.

وأضاف: “اليوم الكلمات ليست لكل الأعضاء بل كانت لجزء منهم؛ حيث ستستكمل اليوم وستسمعون من الأعضاء نفسهم، خاصة من اللجنة الاستشارية التي قدمت باسمها القاعدة، ستسمعون منهم أنه لا يوجد توافق عليها، حتى في الإعلام والقنوات إن ظهروا على أساس أن هناك توافقًا في اللجنة الاستشارية بالكامل وهذا لم يحدث، وهو ليس مقترحًا واحدًا؛ لأن القاعدة الدستورية عليها خلاف كبير وهناك مجموعة كبيرة من أعضاء الحوار يفضلون الاستفتاء على الدستور، أو إذا تعثر ذلك وضع مسودة الدستور كقاعدة دستورية”.

كما أشار إلى أن هناك نوايا لا تنبئ بخير من قبل البعثة الأممية الضاغطة بشأن القاعدة الدستورية، بحسب تعبيره.

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