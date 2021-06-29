ليبيا – وقعت المنطقة الحرة بمصراتة مذكرة تفاهم أمس الإثنين مع شركة يلدريم القابضة؛ وذلك لدراسة إمكانية توطين مجموعة من الأنشطة الاستثمارية والدخول في شراكات استثمارية، كتطوير الميناء القائم، سواء على مستوى الاليات أو المعدات.

المنطقة الحرة مصراتة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن مذكرة التفاهم تهدف لجذب خطوط ملاحية جديدة والاستفادة من القدرة الاستيعابية للميناء، خصوصًا أن شركة يلدريم القابضة تمتلك شركة YILPORT القابضة والمصنفة من ضمن أفضل 12 شركة عالمية وتدير 22 ميناء حول العالم، إضافة الى الاتفاق على دراسة مجموعة من الأنشطة الاستثمارية المزمع توطينها بالمنطقة الحرة بمصراتة، منها لوجستية وصناعية خفيفة.

كما تمت زيارة ميدانية للميناء ومشروع البنية التحتية بالمنطقة الحرة والذي بلغت نسبة الإنجاز به إلى 95%.

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