ليبيا – علق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي على سعي قوى قليلة في الخارج، خاصة مصر والجزائر لإنجاح ما اتفق عليه المجتمعون الليبيون والدوليون في مؤتمر “برلين2” الأسبوع الماضي فيما يخص إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

حجازي قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن مصر لعبت دورًا محوريًا بطرحها لإعلان القاهرة الذي شكل مع مؤتمر برلين الأول والثاني القاعدة السياسية التي التزمت بها كافة الأطراف لتحقيق المصالحة الوطنية الليبية ووقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات التركية، بما يتماشى والإرادة الشعبية في ليبيا.

وفيما يخص الجزائر، أشار حجازي إلى أنه لها دور مهم في متابعة الحركة على حدودها مع ليبيا لمنع عبور أي ميليشيات مسلحة من أراضيها إلى الجانب الليبي، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على كافة الدول التي ترتبط بحدود مع ليبيا.

واعتقد السفير المصري السابق أن الضغط على تركيا لسحب قواتها سيكون قريبًا، “لكن ليس من خلال تدخل عسكري دولي، ربما من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن”، وفقًا لحديثه.

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