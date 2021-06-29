ليبيا – انتقد الخبير العسكري الإيطالي كارلو جين، سياسة بلاده في التعاطي مع الملف الليبي، مؤكدًا على ضرورة أن تلزم نفسها بشكل مباشر في هذا الملف دون اللجوء إلى أميركا، مرجعًا ذلك إلى الاختلافات الجوهرية بين سياسة البلدين في التعاطي مع تعقيدات الأزمة الليبية.

جين اللواء المتقاعد ورئيس مركز الدراسات الجيوسياسية الاقتصادية في تحليل لمجلة “فورميكي” الإيطالية وفقًا لما نقله موقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء قال: إنه من الضروري إدراك أن سياسة واشنطن تجاه ليبيا تخضع لمخاوف أخرى، وذلك على عكس إيطاليا، فعلى سبيل المثال، تعد الهجرة من ليبيا أقل أهمية بالنسبة لواشنطن من محاربة الإرهاب، مشددًا على أن هذا الاختلاف في الأولويات يجعل التعاون الاستراتيجي أمرًا صعبًا.

وحول مؤتمر برلين 2 الذي عقد مؤخرًا، أوضح الخبير العسكري الإيطالي أن الدعوة لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد ما تزال مجرد رغبة، مبينًا أن نزع سلاح المليشيات وبناء جيش وقوات أمن وطني سيصبح أمرًا غير عملي.

وأكد أنه بدون ذلك لن يكون لانتخابات 24 ديسمبر المقبل أي تأثير على استقرار البلاد، ولكنها ستسهل الاتفاق على توزيع عوائد النفط.

واعتبر أن على إيطاليا أن تلزم نفسها بشكل مباشر في الملف الليبي دون اللجوء إلى أميركا الأم، مشيرًا إلى أنه في كل لقاء بين السياسيين الإيطاليين والأميركيين تكون قضية عدم الاستقرار في ليبيا مركزية.

وأشار جين إلى العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، باعتبارها حجر عثرة لتحقيق توافق حقيقي بين الثانية وإيطاليا فيما يتعلق بالملف الليبي، موضحًا أن تركيا أكثر صلة بالولايات المتحدة من إيطاليا، وذلك على الرغم من خلافات تركيا مع اليونان وهجومها على الأكراد وشرائها أنظمة إس 400 من روسيا.

وأكد الخبير الإيطالي أن نقص الدعم الخارجي لا يترك مجالًا كبيرًا لإيطاليا، وذلك على الرغم من تناقص الخلافات مع فرنسا في الملف الليبي.

ورأى أن روما يجب أن تتعايش مع هذا الوضع الذي يترك هوامش ضئيلة من التحسين الجذري، فيما سيكون من الأفضل عدم المبالغة في الحماس ولو لأسباب تتعلق بالكرامة الوطنية.

واعتبر جين أن هناك شركة إيني الإيطالية لحسن الحظ ورجال الأعمال الإيطاليين الديناميكيين، الذين ساهموا في الحيلولة دون أن تفقد روما أسبقيتها في العلاقات الاقتصادية مع الشعب والسلطات المحلية، موضحًا أن وجودهم بجانب المخابرات يحافظ على دور مهم لإيطاليا.

وبيّن أن رفض السياسة الإيطالية لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لها يثقل كاهل إمكانية حماية المصالح الإيطالية بنشاط في ليبيا، بما في ذلك العناصر العسكرية وتوريد الأسلحة والمعلومات.

جين اعتبر أن الدعم الإيطالي الأخير لتجديد تمويل الاتحاد الأوروبي لليبيا للمهاجرين على طريق البلقان يمكن أن يسهل اتفاقية مماثلة بالنسبة للقادمين من طرابلس.

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