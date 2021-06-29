سوريا – أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن وحداتها تعرضت أمس لهجمات صاروخية وصفتها بالخطيرة في محيط حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا حول الهجمات الصاروخية في دير الزور قال فيه إن قواعد عسكرية متقدمة لمحاربة داعش تابعة لـ”قسد” تعرضت مساء أمس إلى “هجمات صاروخية خطيرة”، في منطقة حقل العمر بريف دير الزور، وأشار إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط.

وأضاف المركز في بيان عبر الصفحة الرسمية له، أن قسد “نفذت عدة عمليات احترازية في المناطق المحيطة، منعا لأي تحركات قد تقوم بها خلايا تنظيم داعش الإرهابي”.

وكانت قاعدة أمريكية في حقل العمر (أكبر الحقول النفطية في سوريا) تعرضت لهجوم بقذائف صاروخية، وذلك عقب قصف جوي أمريكي لمواقع تابعة لـ”الحشد الشعبي” العراقي في ريف البوكمال، التابع لدير الزور، على الحدود بين العراق وسوريا، وذكرت وكالة “سانا” السورية أن الاستهداف الأمريكي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين.

المصدر: RT

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