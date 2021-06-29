هنغاريا – حققت سويسرا مفاجأة مدوية بإقصائها فرنسا “بطلة العالم” من دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020” بعد فوزها بركلات الترجيح 5-4 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وافتتح المنتخب السويسري باب التسجل عن طريق نجمه هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة الـ15، وأضاع زميله ريكاردو رودريغيز فرصة ذهبية لتعزيز التقدم في الدقيقة الـ55 بإهداره ركلة جزاء تصدى لها ببراعة حارس “الديوك” هوغو لوريس.

وبعدها بدقيقتين، انتفض المنتخب الفرنسي وقلب النتيجة رأسا على عقب بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كريم بنزيما “هدفين” في الدقيقتين 57 و59 وبول بوغبا في الدقيقة الـ75.

وعاد السويسري سيفيروفيتش للتسجيل وقلص الفارق في الدقيقة 81، قبل أن يقتنص زميله ماريو غافرانوفيتش هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3، ليلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السويسري بنتيجة 5-4 بعد أن أضاع النجم الفرنسي كيليان مبابي الركلة الترجيحية الخامسة لمنتخب “الديوك”.

وسيواجه المنتخب السويسري في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي في الـ2 من يوليو المقبل، المنتخب الإسباني الفائز بدوره في وقت سابق اليوم على نظيره الكرواتي بنتيجة 5-3 بعد التمديد، عقب تعادلهما في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares