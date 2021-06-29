مصر – اعتبرت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن القاهرة حاليا ليست بحاجة لأي تمويل خارجي.

وقالت آلار في مؤتمر صحفي عقدته عبر الإنترنت، إن “المجلس التنفيذي للصندوق أقر أن مصر استكملت برنامج الاستعداد الائتماني ولا يوجد أي تدابير متعلقة بهذا الاتفاق لم تنفذ”.

وأضافت أن “المجلس التنفيذي انتهى من المراجعة النهائية والأخيرة للبرنامج الأسبوع الماضي وأقر أن المراجعة استوفت جميع الشروط والبرنامج استكمل”.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج مصر للاستعداد الائتماني، وتحصل مصر بموجب هذه الموافقة على 1.7 مليار دولار قيمة الشريحة الأخيرة من البرنامج البالغ قيمته 5.4 مليار دولار.

وفي يونيو 2020 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج مدته عام، بقيمة 5.2 مليار دولار، من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت آلار أن “الإصلاحات الهيكلية في المستقبل التي على مصر اتخاذها هي إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في النمو وتوظيف عدد أكبر من العاملين”.

وأوضحت أنه “من ضمن الإصلاحات، اندماج مصر مع التجارة العالمية، لأن مصر لديها فرصة عظيمة لنمو صادراتها عن المعدلات الحالية، والعمل على الحد من الحواجز أمام الصادرات”.

ولفتت إلى أن “مصر تعمل على تعديل قانون الجمارك الحالي، مما يساعد على دعم الصادرات”.

المصدر: RT

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