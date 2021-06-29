ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن “فبراير” لم تولد في اجتماعات طامعين في الركوب على ظهر الشعب الليبي، وبالتالي هي لن تموت، مؤكدًا على ضرورة أن يعلم ذلك كل المجتمعين في جنيف ومن هم وراءهم من سفارات ومتآمرين في كل العواصم وداخل الوطن حسب تعبيره.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الاثنين وتابعته صحيفة المرصد أن “فبراير” هي ” ثورة شعب” قامت من أجل القضاء على ما وصفه بـ”الاستبداد والديكتاتورية”، بالتالي الشعب لن يفرط في ما وصفها بـ “ثورته” وقد تصيبه السلبية ويتأخر عن القصاص من المجرمين والمتلاعبين بالبلاد؛ لكن بكل تأكيد سيكون بالموعد في اللحظة المناسبة.

وأضاف: “أقول للذين يرصون الكلمات ويقولون إنهم قد حققوا غايتهم بالالتفاف على فبراير هيهات هيهات، أنتم لم تقرؤوا التاريخ ولم تعتبروا بما مضى، وبالتالي تظنون أنه من السهل الالتفاف على إرادة الشعب ومن السهل الانقضاض على حرية الشعوب، بعد الحرب العالمية الثانية قررت العواصم الاستعمارية في باريس ولندن وبروكسل وروما ومدريد وغيرها من العواصم الأوروبية أن يستبدلوا الاستعمار المباشر بغير المباشر، وقال قائلهم: لماذا نتحمل تبعات الاستعمار المباشر؟ لذا يجب أن نعين حكامًا يتبعوننا ومن بني جلدتهم. أوجدوا كل الأنظمة الاستعمارية والديكتاتورية التي تعرفونها، ولم يستطع نظام واحد في كل الدول التي كانت تحت الاستعمار المباشر أن تخرج عن دائرة المستعمر وما يخطط له وما تقرره مخابرات الدول الاستعمارية”.

وتابع: “ثورات الربيع العربي وبعد أن نفضت الشعوب أكثر من نصف قرن من الاستبداد والديكتاتورية عادت مخابرات العواصم تلك للالتفاف على إرادة الشعوب، ومرة أخرى بأيادي أبناء هذه المستعمرات، اليوم يجتمع مجموعة من أبناء ليبيا غير منتخبين واختارتهم وليامز على عينها ورفضت هي وفريقها كل من يقول لا وله رأي”.

كما أردف: “أتحدى لجنة الـ 75 الموجودين بأكملهم مع احترامي لبعضهم أن يعرفوا معيارًا واحد تم اختيارهم على ضوئه، لقد باعوا الوطن، وأقول: إن ما توصلت له اللجنة هي مرحلة من مراحل تصفية فبراير بكل تأكيد، وكنا نقول لزملائنا في المؤتمر الوطني أن اتفاق الصخيرات هو السيناريو الليبي لتصفية الثورة”، بحسب قوله.

وزعم أن المجتمعين في جنيف يخططون لحرب أهلية، خاصة بعد خروجهم بهذه القرارات وشروط غير مفهومة، لافتًا إلى أن مجلس النواب ما زال لم يقر الميزانية. وهل قرروا معاقبة المعرقلين في مجلس النواب؟ وهل كانت هناك أي ضمانات بأن هذه الحكومة ستعمل رغم المحاصصة والشروط التي وضعها النواب والابتزاز الذي يتعرض له عبد الحميد الدبيبة؟ وفقًا لتعبيره.

وأفاد أنه ليس من ضمانات لتطبيق قرارات جنيف وحدها ولا معاقبة من يخرج عنها، وليس هناك أي ضمانات ألا تحترق ويتم التلاعب فيها؛ لأن من يعمل أو من خطط لهذه الطريقة يعرف نفسيات من هم حاضرون، ويعلم ماذا يفعل والخطوات القادمة وعقليات من يدير المشهد، سواء في مجلسي النواب والدولة أو في لجنة الـ 75، وفقًا لحديثه.

واستطرد: “عندما أقول إنه يتم في جنيف الإعداد لحرب اهلية في ليبيا أنا أقصد ما أقول، ما الذي فعلته الأمم المتحدة حيال الجرائم في ترهونة؟ كل يوم هناك مقابر جماعية واتفاق قصري غير مسبوق، من المسؤول؟ محمود الورفلي الذي قتل هل هو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية أم لا؟ المطلوب هو عودة الشعب الليبي للحضيرة”.

عبد العزيز رأى أن العالم يتآمر على الشعب الليبي حتى يوصل من قام بهذه الجرائم لحكم ليبيا ويعدلون ويغيرون المواد حتى يصل “المتمرد” للحكم، مشددًا على أن حكم القذافي لن يعود ولن يحكم ليبيا سيف الإسلام أو حفتر، بحسب زعمه.

واختتم حديثه: “من يجتمع في جنيف هم الذين غرتهم السياسة والمال لن يوفقهم الله، لا تطنوا أن لجنة الـ 75 شخص سيضحكون على 6 مليون، تجتمعون مع الأمم المتحدة أو مع غيرها حتى مع الشيطان الأزرق فبراير مستمرة والدولة المدنية ستقوم ولا عودة للديكتاتورية والاستبداد ولن نحيد عنها”.

تفريغ نص الحوار – خاص المرصد

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