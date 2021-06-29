ليبيا – التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون أمس الإثنين بوزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح، بحضور بعض المدراء المغاربة.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز إعادة تفعيل اللجان المشتركة وإعداد مذكرة تفاهم ومناقشة بعض المشاريع التي نوقشت في السابق والتعاون في مجال الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى شراء المنتجات النفطية الليبية وغاز الطهي وإمكانية تزويد ليبيا بالكهرباء عبر شبكة المغرب العربي التي تم ربطها سابقًا.

من جانبه، تحدث الوزير المغربي نبذة عن نشاط وزارته في مختلف الإنشطة النفطية والصناعات البتروكيميائية والطاقات المتجددة.

وأوضح أن بلاده تشجع المستثمرين الليبيين، وكذلك السماح لشركة ليبيا للنفط باستيراد وتوزيع المنتجات بالمملكة المغربية.

بدوره، أعرب عون عن شكر وإمتنان حكومة الوحدة الوطنية للمملكة المغربية لمواقفها المؤيدة والداعمة لجهود المصالحة، والتي عبدت الطريق للوصول لحلول توفيقية بعيدة عن الإنحياز.

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