ليبيا – دعا المبعوث الأممي يان كوبيش أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى تجاوز الخلافات وأية حالة من فقدان الثقة والتركيز على أكبر توافق ممكن في الآراء.

كوبيتش قال في كلمته خلال مشاركته في فعاليات الملتقى المنعقد في جنيف تابعتها صحيفة المرصد:”ها أنتم تجتمعون هنا اليوم بعد 5 أشهر لإنجاز مرحلة أخرى ستمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في الـ24 من ديسمبر والأهم من ذلك تلتقون اليوم وعيون الشعب الليبي ترنو إليكم”.

وأضاف كوبيتش قائلا:”هذا الشعب يعول عليكم ولا يريدكم أن تخذلوه لأنه يتوق إلى إنهاء الفترة الانتقالية وممارسة حقه السياسي في اختيار ممثليه ديمقراطيا والبدء في إعادة بناء بلده على أسس متينة لمؤسسات شرعية والوقت ليس في صالحكم إذ لم يتبق سوى 179 يوما على الانتخابات الوطنية”.

وتابع كوبيتش:”موعد الأول من يوليو يقترب بسرعة ولم يتم إحراز تقدم ملموس حتى الآن رغم الجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى لوضع مقترح يمكن أن يشكل أساسا لتوافق الآراء وأحثكم على تجاوز ما يفرق صفوفكم والتوصل لتوافق في الآراء بشأن قاعدة دستورية ممكنة للانتخابات”.

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