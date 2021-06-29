روسيا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قضية عودة اللاجئين إلى قره باغ وسوريا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، امس أنه جرى خلال اللقاء “تبادل الآراء حول قضايا وضع اللاجئين والنازحين والأشخاص بدون جنسية في العالم، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار وباء كوفيد 19″، إضافة إلى تعامل مكتب المفوض السامي مع روسيا.

وبحث الجانبان “قضايا عودة اللاجئين والنازحين إلى قرع باغ والمناطق المتاخمة لها وفقا لإعلان زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا الصادر في 9 نوفمبر 2020 حول وقف إطلاق النار وجميع الأعمال القتالية في منطقة النزاع”.

كما لفت لافروف اهتمام المفوض الأممي إلى “ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، والذين من شأنهم أن يساهموا في إعادة إعمار البلاد بعد النزاع”.

وناقش الجانبان أيضا المشاريع الخاصة بتقديم المساعدة لللاجئين والنازحين الذين غادروا منازلهم نتيجة النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أن “غراندي قيم إيجابيا الدور الروسي الفعال في البحث عن الحلول للقضايا الدولية المتعلقة بالهجرة الاضطرارية، والإجراءات التي تتخذها البلاد من أجل تسوية أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء”.

المصدر: “تاس”

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