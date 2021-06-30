روسيا – تأهل المنتخب الأوكراني إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بفوزه على نظيره السويدي 2-1 بعد التمديد، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة 1-1.

وافتتح المنتخب الأوكراني باب التسجيل في المباراة التي استضافها ملعب “هامبدن بارك” في مدينة غلاسكو الإسكتلندية في ختام دور الـ16، عن طريق نجمه ألكسندر زينتشينكو في الدقيقة الـ27، وعادل للسويد إيميل فورسبيرغ قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وصمدت شباك الفريقين في الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ويلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين.

وتلقى المنتخب السويدي ضربة موجعة في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول بعد طرد لاعبه ماركوس دانيلسون لتدخله العنيف على أحد لاعبي الخصم، ليستغل المنتخب الأوكراني النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني عن طريق أرتيوم دوفبيك.

وهذه المرة الأولى في تاريخ المنتخب الأوكراني التي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، حيث سيواجه على أرضية ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل، المنتخب الإنجليزي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره الألماني بهدفين نظيفين.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT

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