روسيا – شهدت بلدة مارغاريتوفو الروسية الواقعة على شاطئ بحر أزوف الأسبوع الماضي تدشين محطة ” أزوف” الكهربائية العاملة بقوة الرياح.

وقالت وكالة “تاس” الروسية إن قدرة مزرعة الرياح التي قامت بإنشائها شركة “إينيل” الروسية ، بصفتها فرعا لشركة “إينيل” الإيطالية بلغت 90 ميغاواطا.

وتم تزويد مزرعة الرياح الروسية بـ26 توربينا بمقدورها إنتاج نحو 320 غيغاواط/ساعة من الطاقة الكهربائية كل عام تجنبا لانبعاث 260000 طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي للأرض.

وقال سفير إيطاليا في روسيا، باسكوالي تيراتشانو، الذي حضر مراسم تدشين المحطة الكهربائية إن المحطة تقوم على مبادئ “الطاقة الخضراء” المشهورة في العالم وأوروبا.

وتتوزع مرافق المحطة الإنتاجية على مساحة 133 هكتارا على ساحل بحر أزوف.

يذكر أن شركة Enel تعتبر من أكبر شركات توليد الكهرباء في إيطاليا وإحدى الشركات الكبرى من هذا النوع في العالم. وتقوم الشركة بتحقيق مشروعين آخرين في روسيا في مجال توليد الكهرباء بقوة الرياح، وهما مزرعتا “كولسكايا” بقدرة 201 ميغاواط. و”رودتينكوفسكايا” بقدرة 71 ميغاواط.

فيما يتعلق بمقاطعة روستوف حيث تم إنشاء مزرعة الرياح “أزوف” فإنها تشغل المرتبة الأولى في روسيا من حيث توليد الكهرباء بقوة الرياح. وتولد مزارع الرياح التي تم إنشاؤها في المقاطعة 350 ميغاواطا من الطاقة الكهربائية، ما يكفي لتزويد 3 مدن مثل روستوف (عاصمة المقاطعة) بالكهرباء.

ويتوقع أن تبلغ حصة الطاقة الكهربائية الناتجة عن المصادر غير المسترجعة في مقاطعة روستوف عام 2022 نحو 22% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المقاطعة.

المصدر: تاس

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