إنجلترا – تأهل المنتخب الإنجليزي إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه في دور الـ16 على نظيره الألماني 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب “ويمبلي” في لندن.

وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة) رحيم ستيرلينغ وهاري كين في الدقيقتين 75 و86 على الترتيب.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل، الفائز من مواجهة السويد وأوكرانيا في وقت لاحق اليوم.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT

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