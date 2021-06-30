البنتاغون: لا إصابات بالهجوم على قواتنا في سوريا ونعتقد أنه نفذ من فصائل تدعمها إيران

البنتاغون: لا إصابات بالهجوم على قواتنا في سوريا ونعتقد أنه نفذ من فصائل تدعمها إيران

سوريا – أكد البنتاغون عدم سقوط أي إصابات بين القوات الأمريكية خلال تعرض إحدى قواعدها في سوريا، مساء الاثنين، لهجوم بقذائف صاروخية، معتبرا أن العملية نفذت على يد فصائل مدعومة إيرانيا.

وقال المتحدث باسم عملية “العزم الصلب” للتحالف الدولي ضد “داعش”، العقيد واين ماروتو، في بيان نشره امس عبر “تويتر”: “تعرضت القوات الأمريكية في سوريا يوم 28 يونيو لهجوم بعدة صواريخ بلغ حجمها حوالي 34 x 122 ميلمترا، وكان إطلاق النيران عشوائيا. ولم يتم سقوط أي قتلى أو مصابين بين العسكريين الأمريكيين”.

وتابع ماروتو: “لدى الولايات المتحدة حق أصيل في الدفاع عن النفس وهي ردت بإطلاق نيران مضادة على المواقع التي نفذ منها القصف الصاروخي، إضافة إلى صاروخ واحد من نوع “هيل-فايير” بواسطة طائرة مسيرة، مما أسفر عن إصابة أحد الأعداء أثناء القتال”.

بدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن السلطات الأمريكية تعتقد أن الهجوم نفذ على يد فصائل مدعومة من قبل إيران، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن “إلحاق أضرار هيكلية بمبنيين في المجمع”.

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية ومعارضة بتعرض قاعدة أمريكية في منطقة حقل العمر بمحافظة دير الزور شرق سوريا، مساء الاثنين، لهجوم بقذائف صاروخية وسط أنباء عن تنفيذه على يد جماعات مسلحة مدعومة إيرانيا.

وتم شن هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ”الحشد الشعبي” العراقي المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا.

المصدر: RT

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