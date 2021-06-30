البنك المركزي المصري: هبوط إيرادات السياحة 67.4% في أول 9 أشهر من السنة المالية الأخيرة

البنك المركزي المصري: هبوط إيرادات السياحة 67.4% في أول 9 أشهر من السنة المالية الأخيرة

مصر – أعلن البنك المركزي المصري أن الإيرادات من قطاع السياحة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021 هبطت بنسبة 67.4% إلى حوالي 3.1 مليار دولار.

وأضاف البنك في تقرير أن “عجز المعاملات الجارية لمصر في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021 بلغ 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار قبل عام”.

ولفت إلى أن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه ارتفعت 8.5% إلى 23.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في هذه الأشهر انخفض 19.3% إلى 4.8 مليار دولار.

المصدر: “رويترز”

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