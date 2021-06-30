روسيا – أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات وقاذفات روسية منعت سفينة هولندية من انتهاك الحدود الروسية في البحر الأسود، مشددة على أن تحليقات الطائرات نفذت بالتوافق التام مع القانون الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، امس إن فرقاطة “إيفرتسين” الهولندية اتجهت من المياه الدولية في البحر الأسود إلى مضيق كيرتش.

وأقلعت مقاتلات “سو 30” وقاذفات “سو 24” لمنع السفينة من انتهاك الحدود الروسية.

وغيرت السفينة الهولندية مسارها بعد إقلاع الطائرات الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرات نفذت مهمتها بالتوافق التام مع القواعد والقوانين الدولية.

وكانت وزارة الدفاع الهولندية قد أعلنت في وقت سابق أن طائرات روسية قامت بـ “مناورات خطيرة” بالقرب من السفينة الهولندية في البحر الأسود يوم 24 يونيو الجاري.

المصدر: RT

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