السودان – أفاد مراسل RT في السودان بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا متوجهين نحو القصر الرئاسي بالخرطوم.

وأعلنت قوى سياسية، بعضها معارض والآخر في الحكومة، عن تنظيم تظاهرة نحو القصر الجمهوري لإسقاط الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وقبيل التظاهرة أصدرت الإدارة الأمريكية تعميما لمواطنيها بعدم السفر إلى الخرطوم بسبب تفشي كورونا وتردي الأوضاع الأمنية، بينما نفذت الحكومة في الخرطوم حملة اعتقالات لأنصار وقادة النظام السابق بتهم التخطيط للتخريب من خلال تظاهرات الثلاثين من يونيو.

ومع اقتراب موعد التظاهرات أعلنت الشرطة السودانية الإضراب العام عن العمل احتجاجا على أوضاعها الاقتصادية، الامر الذي يزيد الأمر تعقيدا.

المصدر: RT

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