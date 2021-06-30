ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي على أن الحرب ليست خيارًا الآن ولن تكون خيارًا غدًا، ولن يتم الاعتداء على أحد أو دخول حرب إلا دفاعًا عن النفس أو لمكافحة الإرهاب.

السويحلي قال في كلمة له في افتتاح اجتماعات ملتقى الحوار السياسي بجينيف: “أنصح زملائي بالابتعاد عن أسلوب التهديد والوعيد بالحرب، فيجب ألا يكون مكان لمثل هذا الأسلوب في القاعة وليتركوا هذا الأسلوب للقنوات التي تبث الكراهية والحقد بين الليبيين”.

وأضاف: “لا نسمح لأحد بتهديدنا بقبول مقترح معين، وإلا فالحرب آتية حسب زعمهم؛ هذا أسلوب مرفوض، والليبييون لن يُحكموا بهذه الطريقة، والتوافق بيننا لن يتحقق بهذا الأسلوب”.

وشدد على سعيهم للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر من أجل نقل ليبيا إلى وضع أفضل، ولكن ليس بأسلوب التهديد والوعيد والافتراءات.

وتابع: “هناك مجموعة استخدمت نفس هذه الأساليب الرخيصة قبل اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في فبراير الماضي، وعندما جاءت تشكيلة هذه السلطة عكس ما كانوا يتمنون؛ عادوا لاستخدام نفس الأساليب واللعب على وتر معاناة الشعب واستغلالها”.

كما أردف: “الشعب الليبي يعاني فعلًا ولن يتخلص من هذه المعاناة إلا عندما يقرر مصيره بحُرية، ويصل للسلطة من يُقدر هذه المعاناة ويكون هدفه الرئيسي هو رفعها وليس اقتسام الغنيمة كما يسمونها”.

وأفاد أنه “لولا ثورة فبراير ما كنا نستطيع أن نجتمع ونقرر مصيرنا، ثورة فبراير بكل أخطائها وخطاياها أتاحت الفرصة لليبيين (بمختلف توجهاتهم) لكي يعبروا عن رأيهم ويشاركوا في تقرير مصيرهم، وقبلها لم يكن هذا متاحًا ولم يكن هناك سوى صوت واحد والقائد الأوحد”.

السويحلي قال: “لقد كانت وما زالت الانتخابات هي هدفي الوحيد من خارطة الطريق، وبعد كل ما مرت به ليبيا فإنه لا يمكن أن تُحكم من شخص واحد أو طرف واحد، والحل التوافقي الآن هو إجراء انتخابات تشريعية في 24 ديسمبر القادم، ثم يقوم الجسم المنتخب الجديد بمعالجة المسار الدستوري ويعرض الدستور على الشعب لإبداء رأيه فيه، ثم بعد ذلك تأتي الانتخابات الرئاسية إذا قرر الليبيون أن يكون نظام ليبيا رئاسيًا”.

وأشار إلى أن “محاولات اللجنة الاستشارية (التي انتهت مهمتها منذ فترة ولا علاقة لها بهذا الأمر) لتمرير مقترح معين؛ هي محاولات مرفوضة ولن يُكتب لها النجاح”.

واستطرد: “في 4-4-2019 كان هناك 17 قرارًا صادرًا من مجلس الأمن، و13 منها صدرت تحت البند السابع، ولكنها تبخرت جميعًا عندما بدأ العدوان على طرابلس؛ بل بالعكس هناك دول شاركت في إصدار تلك القرارات وكانت داعمة للحرب على طرابلس، ولن نسمح أبدًا بتكرار ذلك مجددًا تحت أي ظرف”.

ولفت إلى أن هناك طرف يحاول أن يستغل الفرصة الآن للقفز على السلطة وإدخال البلاد في دوامة عدم استقرار، ولكن مشروعه سيفشل ولن يكتب له النجاح أبدًا، بحسب قوله.

واختتم حديثه قائلًا: “ليبيا لن تُحكم الا بالشراكة والتوافق الحقيقي بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش، والضمان الفعلي والوحيد لنجاح الانتخابات وقبول نتائجها هو مشاركة جميع الليبيين فيها”.

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