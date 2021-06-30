ليبيا – قدم عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرازق العرادي مقترحًا للبعثة الأممية مفاده حل الملتقى واختيار بديل له في حال فشل أعضائه في تحقيق ما هو مطلوب منهم.

العرادي أوضح في كلمته خلال أعمال الملتقى تابعتها صحيفة المرصد أن هذا المقترح يأتي في حال عدم نجاح أعضاء ملتقى الحوار السياسي في الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول الأول من يوليو المقبل.

وشدد العرادي على ضرورة التعامل مع مقترحات اللجنة الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، مؤيدًا المقترح المقدم من اللجنة رغم تحفظه على صياغة بعض البنود التي يمكن إعادة النظر فيها، وهو ما يحتم على أعضاء الملتقى اغتنام الفرصة والتوافق عليها للوصول إلى الانتخابات.

وأضاف العرادي بالقول: “لو خرجنا من الملتقى من دون اعتماد نص واضح للقاعدة الدستورية فلا وجود للاتفاق وسيعرقل الانتخابات، وهو ما يحتم ضرورة أن تشمل القاعدة الدستورية كل ما يلزم لإجراء الانتخابات من دون الحاجة إلى القانون، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول الخميس أقترح على البعثة حل اللجنة واختيار أعضاء آخرين”.

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