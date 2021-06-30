ليبيا – اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني أمس الثلاثاء بمقر الديوان بمدينة بنغازي على أوضاع الشركة العامة للكهرباء.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده القطراني مع سعد البدري مستشار النائب الأول لشؤون الكهرباء والمهندس مفتاح نصر المسماري.

و قدم الحضور عرض يوضح أبرز المشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء والإجراءات العاجلة التي من الممكن اتخاذها لمجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، في ظل النقص الحاد في توليد الطاقة الكهربائية بالمحطات الرئيسية.

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