العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، امس أن القوات الأمنية قتلت “إرهابيا” كان يحاول تفجير أبراج الطاقة شرقي البلاد.

وقالت الخلية في بيان لها إنه “بعد الهزائم المتلاحقة لعناصر عصابات داعش الإرهابية، تحاول هذه العصابات الإضرار بأبراج الطاقة الكهربائية، إلا أن يقظة القوات الأمنية والجهود الميدانية والعمل الاستخباري، مكن الأجهزة الأمنية من إحباط عدد من المحاولات لاستهداف أبراج الطاقة الكهربائية”.

وأضافت أن “القوات الأمنية قتلت إرهابيا بعد نصب كمين محكم له أثناء محاولته زرع عبوات ناسفة لتفجير برجين للطاقة الكهربائية في منطقة الكفاح شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى”.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم “داعش” بهذه الاعتداءات.

المصدر: RT

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