ليبيا – وصف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب عدم تعيين وزير للدفاع ووكلائه بـ”المسألة المحرجة”، موضحًا أن وضع ميزانية للوزارة هي وظيفة أصيلة من المهام الموكلة له، وهو ما يعكس حالة من الارتباك.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء أوضح أن تعيين وزير للدفاع ووكيل له أو وكلاء، ضروري جدًا؛ لأنه سيسهم في توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن الخطاب الذي أرسلته اللجنة العسكرية 5+5 لمجلس النواب يدل على قوة اللجنة وحرصها ووطنيتها وتتبعها للأحداث ورصدها لها بدقة.

وأضاف: “أن غياب تعيين هذا المنصب ترك فراغا كبيرًا واضحًا على كثير من الجوانب”، لافتًا إلى أن احتفاظ أي شخص بهذه الحقيبة دون أن يكون لديه خلفية مهنية، مسألة تحتاج إلى حل سريع لحالة الارتباك التي تحرم المؤسسة العسكرية من الاستفادة بوجود وزير للدفاع.

كما لفت إلى أن مسألة اختيار الوزير تقع في يد رئيس الحكومة، وأن اللجنة العسكرية سيكون لها رأي استشاري؛ لأن المسألة لها علاقة بالمهنية بالدرجة الأولى، مبينًا أن سبب احتفاظ رئيس الحكومة بهذا المنصب هو منع للخلافات، إلا أنه ما يزال أمرًا غير مهني على الإطلاق؛ لأنه لا يستطيع تنفيذ مهامه الموكلة إليه كرئيس للحكومة بالإضافة إلى وزارة الدفاع.

أما بخصوص المواصفات الضرورية التي يجب توافرها في وزير الدفاع لقيادة المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة، فأوضح المحجوب أنه يجب أن يكون شخصية وطنية وشديد الذكاء وحسن التصرف والقدرة على قيادة المرحلة، ولديه مشروع لإدارة الوزارة، وكذلك أن يكون ملما بحساسية المرحلة ودقتها وخطورة تأثيرها ومدركًا أيضًا لواجبات لجنة 5+5 ومقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن وما يجب التنسيق فيه في هذا الجانب.

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