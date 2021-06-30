ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان بحضور النائب الأول محمد بقي أمس الثلاثاء السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” رفقة نائبه “والتر دي مارتينو” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس العلاقات الثنائية بين البلدين وعددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومستجدات مؤتمر برلين 2، بالإضافة إلى ملف الانتخابات والدستور.

وأكد المشري حرصَ المجلس على إجراء الاستفتاء على الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

كما شدد خلال اللقاء على أهمية العلاقات التي تجمع الجانبين الليبي الإيطالي، ولا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي.

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