ليبيا – شكل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لجنة لتولي مهام المتابعة والإشراف على مشاريع الكهرباء في منطقة البطنان.

ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال” واطلعت عليه صحيفة المرصد، صدر كتاب عن طاهر عثمان الطاهر مدير مكتب رئيس المجلس بخصوص هذه اللجنة التي ستتولى تذليل الصعاب التي تواجه سير العمل، وتقديم المقترحات والخطوط التي تساهم في حلحلة المعوقات في مشاريع الإنتاج ونقل الطاقة.

ووفقًا للكتاب ضمت اللجنة علاء الدين محمد الحويك رئيسًا، وجاب الله عبد الحميد نائبًا لرئيس اللجنة، وسليمان الخرشوفي وعمر عثمان أميمة وأحمد عبد الحميد مفتاح أعضاء.

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