بعد اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ8.. تعرف على مواجهات ومواعيد ربع نهائي أمم أوروبا

بعد اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ8.. تعرف على مواجهات ومواعيد ربع نهائي أمم أوروبا

سويسرا – أكمل المنتخب الأوكراني عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا بكرة القدم بفوزه على نظيره السويدي بنتيجة 2-1 بعد التمديد، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وشهد الدور ثمن النهائي مفاجآت غير متوقعة، بخروج هولندا على يد التشيك (2-0)، وإقصاء بطلة العالم فرنسا أمام سويسرا (بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 3-3).

وفي دور الـ16 أيضا، تغلبت الدنمارك على ويلز (4-0)، وإيطاليا على النمسا (2-1)، كما أقصت بلجيكا بطل النسخة الماضية البرتغال (1-0)، وفازت إسبانيا على كرواتيا (5-3 بعد التمديد عقب نهاية الوقت الأصلي 3-3)، وخرجت ألمانيا على يد إنجلترا (2-0).

جدول مباريات ربع نهائي “يورو 2020” (المواعيد بتوقيت موسكو ومكة المكرمة):

– سويسرا تواجه إسبانيا على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي (الجمعة 2 يوليو في تمام الساعة 19:00).

– بلجيكا تواجه إيطاليا على ملعب ميونخ (الجمعة 2 يوليو في تمام الساعة 22:00).

– التشيك تواجه الدنمارك على ملعب باكو الأولمبي (السبت 3 يوليو في تمام الساعة 19:00).

– أوكرانيا تواجه إنجلترا على ملعب “الأولمبيكو” في روما (السبت 3 يوليو في تمام الساعة 22:00).

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares