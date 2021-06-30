بلينكن: ننتظر نتائج ملموسة من الحوار مع روسيا حول محاربة الهجمات السيبرانية

بلينكن: ننتظر نتائج ملموسة من الحوار مع روسيا حول محاربة الهجمات السيبرانية

الولايات المتحدة – أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تنتظر “نتائج ملموسة” من الحوار البناء مع روسيا بشأن محاربة الهجمات السيبرانية.

وقال بلينكن في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية Rai: “نريد أن نتأكد من أن أي دولة مسؤولة لا تقوم بإيواء الجماعات الإجرامية التي تشارك في مثل هذه الهجمات”.

وتابع قائلا: “أعتقد أنه كانت لدينا بعض المناقشات البناءة، وسنرى ما إذا كانت ستثمر عن أي نتائج عملية”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن أحد أهداف القمة الروسية الأمريكية في جنيف هو إيجاد فرص للعمل الأكثر فاعلية في مجال الرقابة على الأسلحة والاستقرار الاستراتيجي.

يذكر أن قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن عقدت في جنيف يوم 16 يونيو، وكان الأمن السيبراني أحد المواضيع التي تصدرت المباحثات.

المصدر: “تاس”

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