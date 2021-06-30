“تحويل الخيال العلمي إلى واقع”.. “سيارة طائرة” تكمل أول رحلة لها على الإطلاق بين المدن!

“تحويل الخيال العلمي إلى واقع”.. “سيارة طائرة” تكمل أول رحلة لها على الإطلاق بين المدن!

سلوفاكيا – شكّلت سيارة طائرة مستقبلية تصل ارتفاعات تزيد عن 8000 قدم، مادة خيال علمي، لكن حلم مخترعها أصبح الآن حقيقة واقعة بعد أن أكملت “AirCar” أول رحلة لها بين المدن في سلوفاكيا.

وبعد هبوطها، تحولت الطائرة بعد ذلك إلى سيارة رياضية في أقل من ثلاث دقائق، قبل أن تُنقل إلى وسط براتيسلافا امس.

وتعد AirCar Prototype 1، التي تحتوي على محرك دفع ثابت بقوة 160 حصانا، فكرة الأستاذ ستيفان كلاين، وطورته شركة KleinVision السلوفاكية.

وتُظهر لقطات مذهلة أنها تسير على المدرج قبل أن تحلق في الهواء. ثم تهبط وتطوي جناحيها وتسير على طريق سريع قبل أن تصل إلى قلب العاصمة السلوفاكية.

وقالت KleinVision إن الرحلة التي استغرقت 35 دقيقة من نيترا إلى براتيسلافا، كانت علامة فارقة في التطور وتقربها من بدء الإنتاج.

ويقول المطورون إن AirCar – التي أكملت الآن أكثر من 40 ساعة من الرحلات التجريبية – ستكون رائعة للرحلات الترفيهية والقيادة الذاتية، أو كخدمة سيارات أجرة تجارية.

ولم يُكشف عن تفاصيل سعر السيارة الطائرة المستقبلية، ولكن رؤيتها في الجو وعلى الطرق ممكنة بحلول العام المقبل على أبعد تقدير.

وقال البروفيسور كلاين، بعد الخروج من قمرة القيادة AirCar: “هذه الرحلة تبدأ حقبة جديدة من مركبات النقل المزدوجة. وتفتح فئة جديدة من وسائل النقل”.

وأضاف أنتون زاجاك، الشريك المؤسس لشركة Klein Vision: ‘لم تعد AirCar مجرد دليل على المفهوم؛ بالطيران بسرعة 8200 قدم بسرعة 100 ميل في الساعة، تحول الخيال العلمي إلى حقيقة”.

ويقول المطورون إن المركبة صُممت بحيث يكون استقرار وتحكم AirCar في متناول أي طيار، دون الحاجة إلى تدريب متخصص.

وعند الانتهاء من جميع اختبارات الطيران المطلوبة قانونا، فإنهم يخططون لتزويد الطائرة بمحرك أكثر قوة، ويأملون في أن تكون جاهزة للبيع في غضون الاثني عشر شهرا القادمة.

وستُجهّز AirCar Prototype 2، نموذج ما قبل الإنتاج، بمحرك بقوة 300 حصان، ومن المتوقع أن تصل سرعته إلى 300 كيلومتر في الساعة، بمدى 1000 كيلومتر.

المصدر: ديلي ميل

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