ليبيا- تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة العرب الأسبوعية الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أكد أن هذه الخلافات خرجت إلى العلن لتوضح وجود حرب باردة كانت تدور في الخفاء قبل أن تتصاعد إلى سقف المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن مواقف المنفي والدبيبة متباينة في المجالات الأمنية والدفاعية والديبلوماسية.

وأرجع التقرير هذا التباين لتناقض المرجعيات الاجتماعية والجهوية والمناطقية ومحاولة كل طرف التمترس وراء خيارات لا يمكن فصلها عن خيارات القوى المؤثرة في الإقليم الذي جاء منه لتولي المنصب الذي أسند إليه من قبل ملتقى الحوار السياسي في الـ5 من فبراير الماضي.

وبين التقرير أن تولي الدبيبة بصفة مؤقتة منصب وزير الدفاع إلى جانب رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لوجود تجاذبات حول المنصب وتولي المجلس الرئاسي مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعني أن موضوع توحيد المؤسسة العسكرية بات داخل دائرة الاهتمام الفعلي للسلطات التنفيذية.

وأضاف التقرير: إن هذا الموضوع ما زال خارج هذه الدائرة رغم التنصيص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي والتوافقات الإقليمية والدولية ومن خلال الاتفاقين السياسي والعسكري. مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي وجه الدعوة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لحضور اجتماع هام يوم الأحد المقبل حول الأمر.

وتابع التقرير: إن الاجتماع الذي سيتم عقده في مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة يأتي للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي، بعد أن طالب الرئاسي الدبيبة بالإسراع في تسمية الوزير من دون تأخير، مع التلويح باتخاذ قرار تسميته وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

ووفقًا للتقرير سيتم تنفيذ ما يتم التلويح به في حال تغيب الدبيبة عن حضور الاجتماع الذي سيسهم إن تم في تصعيد المواجهة وفقًا لمراقبين، مؤكدًا أن الرئاسي سيذهب باتجاه التنسيق مباشرة مع لجنة الـ10 العسكرية المشتركة التي تحظى بثقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويعود إليها الحسم في الشأن العسكري.

وأضاف التقرير: إن كل هذا يعني تعيين شخصية محل توافق للإشراف على حقيبة الدفاع، ناقلًا عن عضو مجلس النواب علي التكبالي قوله: “إن التناغم بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة مفقود منذ البداية؛ لأن الدبيبة اختطف وزارة الدفاع لنفسه وقال إنه سيكون هو وزير الدفاع المؤقت لكن الحال بقي على ما هو عليه”.

وأضاف التكبالي قائلًا: “إن المجلس الرئاسي يريد حل معضلة وزير الدفاع، بينما الدبيبة لا يرغب في ذلك، وإن التلويح بأنه إذا لم يأت رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى الاجتماع ويتم التفاهم حول هذا الملف فإن المجلس سيعين وزيرًا للدفاع يعكس بوضوح غياب التناغم؛ لأن من يتحكمون في المشهد هم عناصر الميليشيات الذين اختطوا لأنفسهم طريقًا وأصبحوا وزراء وحكامًا”.

وتابع التكبالي بالقول: “إن الإشكال كامن في المجتمع الدولي الذي يتكلم عن الانتخابات والحكومة الموحدة دون أن يدرس الأسباب الحقيقية للأزمة الليبية التي تتمثل أساسًا في الميليشيات”، فيما بين التقرير أن حقيبة الدفاع من حصة إقليم فزان وأن الدبيبة برر عدم تعيين من يشرف عليها.

وبحسب التقرير فإن تبرير الدبيبة هو عدم وجود توافقات داخلية على شخصية بعينها وضغوط وتجاذبات دولية، فيما عزت مصادر سياسية طرح موضوع وزارة الدفاع في هذا الوقت إلى تصاعد مخاوف المجلس الرئاسي من تفرد الدبيبة بالقرارات السياسية والعسكرية.

وتابع التقرير: إن المخاوف تضمنت تهميش الدبيبة لدور نائبيه في رئاسة حكومة الوحدة الوطنية وأغلب الوزراء واعتماده على فريق من المستشارين المحسوبين جهويًا وآيديولوجيًا على طرف بعينه، مع سعيه لتهميش دور المجلس الرئاسي في ظل خلاف بين الدبيبة والمنفي.

وأضاف التقرير: إن هذا الخلاف يعكس طبيعة التناقضات المهيمنة على مراكز القرار الليبي وغياب التنسيق بين المؤسسات ورغبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاستئثار بأغلب الملفات، ما جعله في مواجهة مفتوحة مع المجلس الرئاسي ومجلس النواب.

ووفقًا لمراقبين سعى الدبيبة من خلال فتح الطريق الساحلي من طرفه لتسجيل نقطة مهمة على حساب المجلس الرئاسي الذي كان سباقًا إلى الأمر بفتح الطريق وفق توصية لجنة الـ10 العسكرية المشتركة، فضلًا عن نشوب صراع وخلاف حاد عن الطرف الذي يحق له استعمال الطائرة الرئاسية “القصر الطائر”.

وأضاف المراقبون: إن الدبيبة استقل الطائرة في الـ22 من يونيو الجاري مع الوفد المرافق له في رحلة إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين 2، وهو ما منع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من استعمالها في ذلك اليوم للسفر إلى روما، فضلًا عن استحواذ الدبيبة على تمثيل ليبيا في المؤتمر.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذا الاستحواذ تم رغم دعوة المنفي للمشاركة في فعاليات مؤتمر برلين 2، وهو ما زاد من تعميق الفجوة بين الطرفين، لا سيما وأن الاتفاق المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي يضع مهمة تمثيل ليبيا بصفة بروتوكولية في العلاقات الخارجية ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس المجلس الرئاسي.

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