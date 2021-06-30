الولايات المتحدة – قفزت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو الحالي إلى أعلى مستوى لها منذ بداية جائحة كوفيد-19 قبل أكثر من عام، مدعومة بتوقعات لنمو اقتصادي قوي في الربع الثاني.

وقالت مؤسسة “كونفرنس بورد” امس إن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع إلى قراءة عند 127.3 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، من 120.0 في مايو.

وقالت لين فرانكو كبيرة مديري المؤشرات الاقتصادية في المؤسسة إن “تقييم المستهلكين للأوضاع الاقتصادية الحالية تحسن مجددا، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي شهد مزيدا من القوة في الربع الثاني”.

المصدر: “رويترز”

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