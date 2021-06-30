لندن – باعت في 29 يونيو دار المزادات “سوثبي” في لندن لوحة Tensions calm es (توترات الهدوء) للفنان الروسي التشكيلي الطليعي ، فاسيلي كاندينسكي (1866 – 1944) مقابل 29.4 مليون دولار.

وكانت اللوحة على مدى نصف القرن ضمن إحدى المجموعات الخاصة للفن التشكيلي.

وتراوح الثمن الأولي للوحة بين 25 و35 مليون دولار، مع العلم أن لوحة كاندينسكي Bild mit weissen linien (اللوحة بخطوط بيضاء) كانت قد بيعت في “سوثبي” عام 2017 مقابل 45.6 مليون دولار، ما يعتبر رقما قياسيا بالنسبة للوحات الرسام، كاندينسكي.

وقد أبدع الفنان التشكيلي الطليعي الروسي المشهور، فاسيلي كاندينسكي لوحته “توترات الهدوء” عام 1937، ثم اشتراها صديقه الأمريكي، سولومون غوغنهايم (1861-1949) الذي ضمت مجموعته للفن التشكيلي نحو 150 لوحة فنية لـ كاندينسكي.

وقد بيعت 50 لوحة منها، بما فيه “توترات الهدوء”، عام 1964 في مزاد حيث اشتراها أحد جامعي الفن التشكيلي. ومنذ ذلك الحين لم تطرح اللوحة في السوق.

وقبل أن تباع حظيت اللوحة بجولة حول العالم حيث عرضت في دبي وهونغ كونغ وتايبيه ووصلت أخيرا إلى لندن.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares