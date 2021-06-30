إسبانيا – تستأنف الحكومة الإسبانية والانفصاليون الكتالونيون الحوار في الأسبوع الثالث من سبتمبر، وفق ما اعلن رئيس كتالونيا، بعد نحو 4 أعوام من محاولة انفصال الإقليم.

وقال بيري أراغونيس في مؤتمر صحافي في مدريد حيث التقى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للمرة الأولى، إن “استئناف الحوار حول النزاع السياسي بين الحكومتين” سيتم في الأسبوع الثالث من سبتمبر في برشلونة.

وبذلك، يكون رئيس كتالونيا الجديد قد أضفى طابعا رسميا على استئناف المفاوضات، موضحا أنها ستتناول موضوعات عدة مثل “البنى التحتية والصناديق الأوروبية واستثمارات” الدولة المركزية في الإقليم.

يأتي ذلك بعد بضعة أيام من عفو مدريد عن تسعة مسؤولين انفصاليين حكم عليهم لدورهم في محاولة الانفصال في أكتوبر 2017 والإفراج عنهم، وذلك تمهيدا لإحياء الحوار مع كاتلونيا.

المصدر: “أ ف ب”

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