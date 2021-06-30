ليبيا – نقل موقع “عبر” الإخباري المغربي عن صحيفة “إل باييس” الإسبانية قولها إن حكومة مدريد لم تستغ عدم تلقيها دعوة لحضور مؤتمر برلين 2 بشأن أزمة ليبيا.

ووفقًا لما ورد في الموقع واطلعت عليه صحيفة المرصد، أبدت الحكومة الإسبانية انزعاجها من عدم تلقي وزيرة خارجيتها “أرانشا غونزاليس لايا” هذه الدعوة. كاشفًا عن شعور حكومة “بيدرو سانشيز” بخيبة أمل كبيرة بسبب إقصاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لخارجية إسبانيا.

ووفقًا للصحيفة، فإن ما زاد من الاستياء دعوة وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة الذي لم يحضر أصلًا بسبب أزمة الرباط وبرلين، ناقلة عن مصادر حكومية إسبانية استغرابها استدعاء ألمانيا لدول مصالحها أقل مع ليبيا مثل سويسرا وهولندا، في حين لم توجه الدعوة لمدريد التي تربطها مصالح مشتركة كثيرة بطرابلس.

وعدت الصحيفة دعوة ميركل للمغرب في مقابل إقصاء إسبانيا تضحية بمدريد من أجل عدم إزعاج الوفد المغربي، مشيرة إلى أن الخطوة الألمانية أرادت من ورائها برلين تمهيد الطريق أمام إزالة التوتر مع الرباط.

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