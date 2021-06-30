قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يحذر “طالبان” من ضربات جوية إن لم توقف هجومها

قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يحذر “طالبان” من ضربات جوية إن لم توقف هجومها

أفغانستان – حذر القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر حركة “طالبان” الأفغانية من شن ضربات جوية ضدها إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء أفغانستان.

وقال ميلر في تصريح: “ما أحب أن أراه ليس الضربات الجوية، لكن حتى لا تحصل ضربات جوية، عليكم أن توقفوا كل أشكال العنف”.

وأضاف أن “أفضل طريقة لوقف ذلك، وقد أبلغت طالبان بذلك بالفعل، هو وقف العمليات الهجومية والضربات الجوية”.

وشدد على أن “الجيش الأمريكي ما زالت لديه القوة النارية لشن ضربات جوية ضد المسلحين حتى وهو يواصل الانسحاب”.

وأشار إلى أن “خسارة القوات الحكومية الأراضي لصالح طالبان لها تأثير على الأمن في البلاد ككل وفي كابل”.

وتابع: “السيطرة العسكرية ليست في مصلحة أحد، وبالتأكيد ليست من مصلحة شعب أفغانستان”، مضيفا أن الوضع الأمني العام “ليس جيدا”.

المصدر: “أ ف ب”

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