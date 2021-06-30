ألمانيا – قرر النجم الألماني توني كروس اعتزال اللعب دوليا، عقب وداعه مع منتخب “المانشافت” مسابقة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” من دور الـ16، بعد الخسارة أمام إنجلترا (2-0) الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن كروس البالغ 31 عاما قرر تعليق حذائه دوليا، لتكون الخسارة من إنجلترا هي آخر مباراة يلعبها بقميص منتخب بلاده.

يأتي ذلك تزامنا مع كون مباراة إنجلترا هي الأخيرة للمدرب يواخيم لوف، الذي ينتهي ارتباطه بالمنتخب الألماني بمجرد نهاية مشوار الماكينات في كأس أوروبا.

وبالتالي، لن يكون كروس ضمن خيارات المدرب الجديد لألمانيا، هانز فليك، في مونديال قطر 2022.

واكتفى نجم ريال مدريد الحالي بمسيرته الدولية الناجحة مع منتخب بلاده، التي شهدت تتويجه بلقب مونديال 2014.

يذكر أن كروس خاض أول مباراة دولية مع المنتخب الالماني، يوم 3 مارس 2010، وكانت ضد الأرجنتين.

المصدر: “وكالات”

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