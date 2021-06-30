الأرجنتين – شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة انتشار لقب جديد لليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين وهو “أنقرة”، لكن قلة من الناس يعرفون من أين أتى وكيف جاء اللقب.

وأطلق لوكيتا رودريغيز وهو مغن وكوميدي أرجنتيني شهير، لقبا جديدا على مواطنه ميسي، خلال معسكر المنتخب الحالي، استعدادا لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وبحسب موقع minutouno الإسباني، فإن اللقب الجديد “أنقرة” جاء أثناء مشاهدة لوكيتا لمقطع فيديو لهدف ميسي التاريخي في شباك خيتافي.

عندما أخذ ميسي الكرة في منتصف الملعب وراح يراوغ جميع من واجهه، وكرر المعلق يواكيم ماريا بويال مرارا وتكرارا “مواجهة ميسي” ، لكن نطقه أشبه بـ “أنقرة ميسي”، ومن هنا جاء اللقب الجديد.

وانتشر اللقب بين جميع متابعي لوكيتا كما تم استخدام اللقب الجديد في إحدى عمليات بث مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام بوليفيا.

وسجل ميسي هدفا مارادونيا في شباك خيتافي، قبل 14 عاما، ببطولة كأس ملك إسبانيا، مشابه لهدف الراحل دييغو أرماندو مارادونا في مونديال 1986.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الإكوادور، في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا.

المصدر: minutouno

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