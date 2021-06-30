مدير عام “سوناطراك” الجزائرية: نسعى لتحقيق 30 مليار دولار من الإيرادات هذا العام

مدير عام “سوناطراك” الجزائرية: نسعى لتحقيق 30 مليار دولار من الإيرادات هذا العام

الجزائر – كشفت الشركة الجزائرية للنفط “سوناطراك” أنها تسعى لتحقيق 30 مليار دولار دخلا صافيا من أعمالها بحلول نهاية العام الجاري، في ظل مؤشرات إيجابية بتحقيق مكاسب تعوض خسائر عام 2020.

وقال المدير العام للشركة، توفيق حكار، خلال مؤتمر صحفي، امس إن “إيرادات مجال المحروقات انخفضت إلى 20 مليار دولار سنة 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019، أي بنسبة 39 بالمئة”، فيما تعرف الإيرادات انتعاشا، في الأشهر الخمس الأولى لسنة 2021 خاصة مع الرفع التدريجي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، حيث تهدف الشركة إلى تحقيق “من 28 إلى 30 مليار دولار من الإيرادات سنة 2021”.

وفي سياق آخر، أرجع حكار سبب مغادرة شركة “بريتيش بيتروليوم” البريطانية الجزائر إلى “تحول الشركة البريطانية تدريجيا إلى الطاقات المتجددة”، مؤكدا أنه “سيتم تعويضها بشركة أخرى”.

يذكر أن شركة “سوناطراك” هي أكبر شركات النفط والغاز في الجزائر وقارة إفريقيا.

المصدر: وكالات

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